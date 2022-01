Sie hat den Sprung von der bayerischen Provinz in die großen Weiten des Internet geschafft – Katerina Jacob (63) war als Partnerin des "Bullen von Tölz" als Schauspielerin ungemein beliebt und ist das auch als Bloggerin, wo sie mit lustigen Geschichten übers Älterwerden hunderttausende Menschen begeistert. Am 4. März kommt die Wahl-Kanadierin zum OÖN-Frauentag und wird zum Thema "Was ist schon Alter?" sprechen.