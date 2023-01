Kasperl als Mutmacher

Was tun, wenn nix gelingt?

Bei Sabine geht alles daneben: Das Handy hat keinen Empfang, Gitarrespielen ist fad, bei der Schulaufgabe geht nichts weiter. Und dann ist da noch diese graue Wolke, die sich in ihr festgesetzt hat und ihr das Leben schwer macht. Sabine ist einsam, niemand hört ihr zu.

Trist ist die Ausgangslage im Stück "Kasperls Mut! Das tut gut". Dafür ist das Linzer Puppentheater in den "Zirkus des Wissens" auf dem Campus der Kepler-Universität übersiedelt. Ratlos hängt Sabine, gespielt von Schauspielerin Sabine Köglberger, vor dem roten Samtvorhang der Puppenbühne. Erst als der Kasperl sie in seine Welt einlädt – und sie zur Puppe wird –, kommen die Dinge ins Laufen. Schließlich würden beim Kasperl die Stücke ja immer gut ausgehen, meint Sabine. "Das stimmt, aber dafür muss man auch etwas tun", kontert der Kasperl. Sabine lernt Sepperl und den Drachen Basti kennen und langsam lernt sie, wieder zu lachen …

Auch wenn Autorin Christa Koinig im Stück ein wenig zu viel Botschaft vermitteln will – die Kinder haben Spaß und sind mit Feuereifer dabei. Das liegt vor allem am munter-frechen Kasperl und seinen heiteren Mitstreitern sowie an der peppigen Musik von Wiff Enzenhofer.

Weitere Termine sind am 16., 17., 18. und 19. Jänner, jeweils 10 Uhr, für Schulklassen und am 21. Jänner, 15 Uhr, für Familien. Der Eintritt ist frei, Reservierung auf jku.at/zirkus-des-wissens wird empfohlen.

Autor Herbert Schorn Redakteur Kultur und Leben