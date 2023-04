Karl Ratzer erhält Amadeus für sein Lebenswerk

Der Wiener Jazz-Gitarrist zählt seit Jahrzehnten zur absoluten Weltspitze in seinem Genre. In den 1960er-Jahren begann er mit Formationen wie The Slaves oder Gipsy Love die österreichische Rock-Historie zu prägen, bevor er in die USA und zum Jazz wechselte. Heute gilt er als Grandseigneur der heimischen Szene.

Führender Rock-Gitarrist

Am 4. Juli 1950 in prekären Verhältnissen als Kind zweier KZ-Überlebender in Wien geboren, brachte sich Ratzer mit zehn Jahren autodidaktisch das Gitarrespielen bei. Ab seinem 13. Lebensjahr stand er regelmäßig mit legendären Bands wie zum Beispiel den Vienna Beatles (1964–1965), C-Department (1969–1971) und Gipsy Love (1971–1972) auf der Bühne. Diese Jahre ließen Ratzer zu einem der bekanntesten Rock-Gitarristen im deutschsprachigen Raum aufsteigen.

Mit Chet Baker musiziert

Von 1972 bis 1980 lebte er in den USA, wo der gefragte Studio- und Live-Musiker mit Größen wie Chaka Khan, Chet Baker oder Steve Grossman zusammenarbeitete. Ab den frühen 80er-Jahren folgten weitere Kollaborationen mit hochrangigen Jazzmusikern wie Fritz Pauer und Franz Koglmann, der Wienerlied-Legende Karl Hodina oder auch mit seinem Cousin, dem Wiener World- und Jazzkünstler Harri Stojka.

Von 1999 bis 2003 war Ratzer vier Jahre als Gastprofessor an der Hochschule für Musik und darstellende Kunst in Graz tätig und wechselte 2004 als Dozent an das Vienna Music Institute (VMI).

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper