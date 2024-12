"Kanu des Manitu" soll im August in die Kinos kommen

"Große Freude!", schrieb Herbig anlässlich der Ankündigung samt erster Bilder auf Facebook. Neben dem "Bullyparade"-Trio Herbig, Christian Tramitz und Rick Kavanian ist auch Sky du Mont wieder mit von der Partie, der im ersten Film Bösewicht Santa Maria verkörperte, wie die Produktionsfirma Constantin Film mitteilte. Neu zur Besetzung gehören demnach Jessica Schwarz ("Romy") und TV-Schauspielerin Jasmin Schwiers ("Die Füchsin").

Erste Details zum Plot der Fortsetzung

Auch zum Plot machte Constantin Film erste Angaben. Eine neue aufstrebende Bande lockt die beiden Hauptcharaktere des Kinohits von 2001, Abahachi (Herbig) und seinen Blutsbruder Ranger (Tramitz), in eine Falle, um an das sagenumwobene "Kanu des Manitu" zu gelangen. Die Rettung in letzter Sekunde stellt sich als Teil eines Plans und Anfang eines großen Abenteuers heraus - mit überraschenden Antworten "auf die allerwichtigsten Fragen des Lebens".

Ein erster Trailer ist laut Constantin Film schon im Kino zu sehen - am Tag vor dem Heiligen Abend soll er auch online veröffentlicht werden. Gedreht wurde nach Angaben der Produktionsfirma unter anderem in Spanien und den USA sowie in München.

