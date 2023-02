"Kannibalen wollen gar nicht töten"

Bild: Art in Black

Der gewöhnliche Serienmörder sei hübsch frisiert, weder Tattoos noch Piercings schmückten seinen Körper, und die Schuhe trage er vorbildlich geputzt. Anders könnten Serienmörder in der Normalität des Alltags nicht untertauchen. Mark Benecke weiß solche Sachen, weil er seit 30 Jahren Bestien in aller Welt nachspürt. Ob seiner Analyse ist der von Kopf bis Fuß tätowierte und sonst auch recht auffällige Kriminalbiologe also unverdächtig.