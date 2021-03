Mit dem Rennen in Bahrein beginnt am Sonntag, 17 Uhr, wieder die Weltmeisterschaft der Formel 1. Erstmals seit dem Jahr 1970 hat nicht der ORF die exklusiven Übertragungsrechte an der Rennserie, sondern muss sich diese mit dem Privatsender Servus TV teilen. Der Salzburger Sender aus dem Reich von "Red Bull" überträgt den Auftakt live, neben Moderator Andreas Gröbl sitzt der ehemalige Formel-1-Fahrer Nico Hülkenberg.