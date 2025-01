"Kalea" teilt das Glück des Singens

Der Bandname kommt aus dem Hawaiianischen und bedeutet „Glück“ und „volle Freude“, wie sie das Vokaltrio „Kalea“ teilt. „Wir haben von Kind an alle drei gesungen“, erinnert sich Patricia Habl (28), die wie Anna (26) und Katharina (29) Sommerauer aus Tarsdorf stammt. Dort sind die drei Innviertlerinnen in verschiedenen Ensembles „immer wieder aufeinandergestoßen“, bald auch bei ersten gemeinsamen Auftritten auf Hochzeiten. „Dabei haben wir gemerkt, dass wir drei gesanglich und sympathiemäßig gut harmonieren.“

Aus dieser Erfahrung heraus gründeten sie 2020 „Kalea“: Ließ das Trio zunächst durch seinen Dreiklang aus unterschiedlichsten Songs verschiedenster Genres eine ganz eigene Kalea-Version entstehen, gehen die Sängerinnen nun immer öfter eigene Wege mit selbst komponierten Songs: „Wir haben gespürt, dass wir auch Eigenes machen möchten“, wie das gefühlvolle Lied „Morgen in da Friah“, das sie bei den OÖNachrichten eingereicht haben und in dem sie sich innig vor dem Wert gemeinsam verbrachter Zeit verneigen. In allen Liedern aus eigener Feder geht es „Kalea“ darum, „wie wir uns fühlen. Das ist uns ganz wichtig und verbindet uns. Das möchten wir rüberbringen.“ In den vergangenen Monaten sei „einiges weitergegangen“ in Sachen Eigenkomposition, passend zum Jubiläumsjahr: Fünf Jahre „Kalea“ feiert das Trio im Herbst mit eigener Band. „Für uns ist es ein unglaubliches Glück, dass wir drei uns haben und unsere Begeisterung für die Musik gemeinsam erleben und ausleben können.“

Der Zwischenstand:

KALEA 37,9 %

ams 19,3 %

Bianca Ortner mit GruberGregoric 15,2 %

Christina Zarzer 13,4 %

Katharina Dengel 8,5 %

Nana Falkner 5,7 %

