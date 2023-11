"Musica sacra": Beherzt musizierter Auftakt mit dem AMANI Ensemble

Am Sonntag stand die "Musica sacra"-Konzertreihe mit dem AMANI Ensemble Linz und einem spannend zusammengestellten Programm mit dem 300-Jahr-Jubiläum des Amtsantritts Johann Sebastian Bachs als Thomaskantor in Leipzig im Mittelpunkt. Dabei ging es nicht nur um die Musik Bachs selbst, sondern auch um Komponisten, in deren Biografie Leipzig eine bedeutsame Rolle spielte – so wie bei Bachs Amtsvorgänger Johann Kuhnau oder bei Christoph Graupner und Johann Friedrich Fasch, die beide Schüler