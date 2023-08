Kabarettist Bernhard Ludwig ist tot

Das teilte die Wiener Agentur Hoanzl am Mittwoch mit. Der am 18. November 1948 in Steyr geborene Psychologe und Psychotherapeut hat einen Namen für sein kabarettistisches Tun geprägt: Seminarkabarett. Die "Anleitung zur sexuellen Unzufriedenheit" stand am Beginn seiner Karriere.

Bernhard Ludwig leitete viele Jahre lang Seminare mit verhaltenstherapeutischen Änderungsprogrammen für Herzinfarkt-, Bluthochdruck- und Übergewicht-Patienten. Er hatte früh erkannt, dass Änderungen der Lebensweise mit Humor leichter zu bewerkstelligen sind. 1992 gestaltete er erstmals ein Seminar als Kabarettprogramm, der Begriff "Seminarkabarett" – Kabarett mit wissenschaftlichem Background – wurde geprägt.



Als ausgebildeter Psychologe und Psychotherapeut integrierte er psychotherapeutische Themen und Methoden sowie die Ernährungsweise "10in2" in seine Kabarettprogramme.



Besondere Bekanntheit erlangte er mit seinem Programm "Anleitung zur sexuellen Unzufriedenheit", bei dem er das Publikum nach Geschlechtern trennte, und von dem er sagte, es könne "bis zu 10 Stunden Sexualtherapie" ersparen. Weitere erfolgreiche Programme waren "Anleitung zum Herzinfarkt" und "Anleitung zum Diätwahnsinn".



Bernhard Ludwig wurde 1999 mit dem Österreichischen Kabarettpreis "Karl" ausgezeichnet. 2005 wurde ihm "für seine langjährigen Verdienste um Wissenschaft und Bildung" der Berufstitel Professor verliehen.

