"Zeit" – so heißt das neue Programm des Kabarettduos "BlöZinger". Und davon haben die beiden aus Linz stammenden Künstler Robert Blöchl und Roland Penzinger derzeit mehr, als ihnen lieb ist. "Eigentlich wäre am vergangenen Dienstag Premiere gewesen", sinniert Blöchl. Doch davon kann derzeit keine Rede sein: In den Theatern und Veranstaltungssälen des Landes herrscht Stille, ein Ende des Veranstaltungsverbotes ist nicht in Sicht.