Kabarett: Christoph Fritz bringt heute "Zärtlichkeit" nach Tegernbach

Ein Gespräch über die zärtliche Erfahrungen einer Langhantel, Schamgefühle, Romanpläne und warum Christoph Fritz nicht sein eigener Chef sein will.

OÖNachrichten: Wenn Christoph Fritz sein Programm "Zärtlichkeit" nennt, könnte sich dahinter eine Finte verbergen, das Publikum in die Irre zu führen. Wohin führen Sie es?

Christoph Fritz: In meine Vorstellung, in meinen Kopf, in meine Arme.

Wer die "Zärtlichkeit" sucht, wird mitunter vom Gefühl der Scham gefunden. Sind Sie dafür anfällig?

Ich würde sogar so weit gehen zu sagen, dass das Genieren eines meiner drei größten Hobbys ist. Scham ist ein Gefühl, das ich, ehrlich gesagt, nicht ganz durchschaue. Bei gewissen Dingen Scham zu empfinden, wie mitten auf der Einkaufsstraße in ein Blumenbeet zu gacken, ist einem zivilisierten Miteinander durchaus zuträglich.

Aber warum ich mich beim Tanzen schäme? Wahrscheinlich weil ich Kontrolle abgebe, mich Leute bewerten. Dass das nämlich niemandem auffällt, wenn man komisch tanzt, dass also solche kritischen Zuseherinnen und Zuseher nicht existieren, ist ein Blödsinn. Ich bin selber so einer. Ich wünsche mir, man würde statt "Hey, das interessiert keinen!" einfach "Blamier dich!" sagen. Die Freude an der Blamage ist etwas, das ich lernen möchte. Das Publikum schafft das schon ganz gut, sich am Scheitern meiner Bühnenfigur zu erfreuen. Weil sie trotzig wieder aufsteht.

Als Ihren ersten Job haben Sie einmal "Langhantel im Fitnessclub" genannt. Wie viel Zärtlichkeit wird einem da zuteil?

Das ist ein wahres Wechselbad der Gefühle. Zuerst wirst du zärtlich in die Hände geschlossen. Dann hebt man dich empor wie einen Preis. Und am Ende wirst du fallen gelassen wie heiße Kohle.

Sie haben dann im Fitnessclub gekündigt, um vorübergehend einen Job bei einer Versicherung anzunehmen, bis 2017. Was war am Versicherungsjob besser?

Ich habe nie als Langhantel gearbeitet. Das war eine sogenannte Lüge. Im Versicherungsjob habe ich die Struktur genossen, einen Chef zu haben, der einem sagt, was man zu tun hat. Ich will nicht mein eigener Chef sein. Weil Chefs sollte man nicht mögen dürfen.

Aber ich will mich nicht hinter seinem Rücken über Christoph Fritz auslassen. Stefanie Sargnagel (Wiener Autorin, Anm.) hat da letztens ein interessantes Konzept auf Instagram vorgeschlagen: einen Chef, den sich Selbstständige mieten können. Der einem das Handy wegnimmt und Süßigkeiten gibt, wenn man brav war. Da wäre ich der erste Kunde.

Hatten Sie damals Ihr Debüt "Das Jüngste Gesicht" von 2018 schon in der Schreibtischschublade?

Nein. Das ist nach und nach entstanden. Ich habe das gar nicht geplant gehabt. Aber dann dachte ich mir, jetzt steh ich auf den Kabarettbühnen, jetzt muss ich auch etwas Abendfüllendes anbieten. Dann verdiene ich Geld. Und höre bei der Versicherung auf.

Wie zärtlich gehen Sie mit sich selbst als Kabarettisten um, wie sind Ihre "inneren Antreiber" gestrickt?

Ich bin ein Heuchler. Auf der Bühne propagiere ich die Zärtlichkeit, und wenn ein Auftritt mal nicht so läuft wie gewünscht, blicke ich in den Spiegel und schüttle den Kopf. Ich versuche, die Privat- von der Bühnenperson besser zu trennen. Zum Beispiel, indem ich mich vor dem Auftritt umziehe und auf der Bühne Kleidung trage, die ich nur dort trage. Einzig Unterhose und Socken sind deckungsgleich. Und die Brille, aber da fällt mir vielleicht auch noch was ein. Die Brille ist wahrscheinlich sogar das Wichtigste. Damit kann man das Gesicht komplett verändern. Meine inneren Antreiber sind der Wunsch, mich auszudrücken, und die Leute, die in mein Programm kommen.

Sie haben angedeutet, gern einmal einen Roman zu schreiben. Worum könnte es darin gehen, gibt es vielleicht sogar schon einen ersten Satz?

Ich habe im November beim National Novel Writing Month mitgemacht, von dem mir mal der Kollege Berni Wagner ? Oberösterreich-Bezug! (Kabarettist aus Gallneukirchen, Anm.) ? erzählt hat. Da hab ich 50.000 Wörter an einer Geschichte geschrieben.

Seither habe ich mich nicht getraut drüberzulesen, aus Angst, es nicht gut zu finden. In der Sommerpause werde ich mich der Angst wohl stellen. Mir hat beim Schreiben dieser Geschichte gefallen, dass sie nicht lustig sein muss. Und dass sie, sollte sie je wer lesen, in den Köpfen der Leute und nicht auf der Bühne stattfindet. Das finde ich befreiend.

Nächstes Jahr steht ein runder Geburtstag an, Ihr 30er ? für einen ehemaligen Versicherungsangestellten einfach nur eine Zahl, oder mehr?

Das Sich-selbst-feiern-Lassen muss ich noch lernen. Auf der Bühne ist mir der Schlussapplaus fast unangenehm. Geburtstage bedrücken mich eher. Wieder ein Jahr weniger. Aber die gute Nachricht ist: Jeder Geburtstag ist ein bisschen weniger schlimm als der Geburtstag davor. Vielleicht, weil es gar nicht so ein großer Unterschied ist, ob man 30 ist oder 29. Hauptsache im Leben.

Infos Zur Person: Christoph Fritz (29) aus Korneuburg studierte Europäische Wirtschaft und Unternehmensführung in Wien und arbeitete bei einer Versicherung. Nach ersten Auftritten 2016 gewann er 2017 die Ennser Kleinkunstkartoffel. Für sein erstes Solo "Das Jüngste Gesicht" (2018) erhielt er den Förderpreis des Österreichischen Kabarettpreises, dem u. a. 2020 der Förderpreis der Stadt Mainz und der deutsche Förderpreis "Grie Soß’" folgten. "Zärtlichkeit" ist sein zweites Soloprogramm. Termine: 29. 6., 20 Uhr: Hofbühne Tegernbach, Schlüßlberg, Karten: 07248/66958 & 0664 4626256 und per Mail: info@hofbuehne.at 8. 7., 20.15 Uhr: Festspiele Schloss Tillysburg: Infos, Karten: 0681/84267366, Mail: karten@festspiele-schloss-tillysburg.at, Infos: festspiele-schloss-tillysburg.at

Autorin Karin Schütze Redakteurin Kultur Karin Schütze