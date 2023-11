Junges Theater lädt zur „Odyssee“ und ins Zauberlabor

„Ein Fest der Ausstattung“ sei „Der satanarchäolügenialkohöllische Wunschpunsch“. Nach dem letzten Roman von Michael Ende sind alle ab sechs Jahren in ein „Phantasie-Zauberlabor“ geladen: Drehbühne, Schnürboden – sie habe „so richtig in die Theaterkiste gegriffen“, sagt Ausstatterin Sandra Dehler.

Von Zauberstimmung inspiriert ist auch die Musik von Yakup Maurer, der – seit 2019 Tontechniker am Landestheater – sein Bühnenmusik-Debüt gibt. „Umweltzerstörung und wie wir damit umgehen“, nennt Neitzke ein brisantes Thema des Stücks in Kooperation mit der Bruckneruni, das für sechs Schauspielstudierende „die erste größere Bühnenerfahrung“ sei, betont Schauspiel-Institutsdirektorin Anke Held. Premiere ist am Sonntag um 15 Uhr. Die Sparkasse Oberösterreich unterstützt das Stück, indem sie jeder Schulklasse vier Freikarten für bedürftige Kinder – auf Vertrauensbasis – zur Verfügung stellt.

Junger Klassiker: „Odysseus“

Vom Theaterzauber der Verwandlung lebt hingegen die „Odyssee Short Cuts“ nach Homer in der Reihe „Junge Klassiker“ ab 14 Jahren. Ensemble-Mitglied Friedrich Eidenberger stellt seine erste Regiearbeit – in eigener Ausstattung – vor und begibt sich als griechischer Held selbst auf Reisen. Interessiert habe ihn für seine auf 70 Minuten eingedampfte Fassung besonders, „wie es Odysseus geht: als Vater, der seinen Sohn wiedersieht“, sagt der Vöcklabrucker. Als Wegbegleiterin stand ihm mit ihrer Außensicht Veronika Haider bei, zur Musik von Bernhard Höchtel. Premiere ist morgen, 18 Uhr, auf der Studiobühne Promenade.

Autorin Karin Schütze Redakteurin Kultur Karin Schütze