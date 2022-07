Junge Talente auf tänzerischen Pfaden in Ohlsdorf

Die Rede ist von der Upper Austrian Sinfonietta (UAS), die am Freitag unter der versierten Leitung von Peter Aigner im MEZZO Ohlsdorf im Rahmen der Salzkammergut Festwochen konzertierte. Das Programm war ganz auf Ballettmusik von Léo Delibes ausgerichtet, und zwar auf Suiten aus "Coppélia" und "Sylvia", sowie feine Tänze aus der Oper "Lakmé".

Herausfordernd dabei sind der Wechsel von Stimmungen und die vielen Solopassagen, die bewundernswert gemeistert wurden. Ein weiterer Aspekt dieses Konzertprojekts ist die Präsentation junger Solisten. In diesem Fall zwei Bläserinnen: Zuerst begeisterte Hannah Mair mit dem C-Dur-Concerto per Flautino und Streicher RV 444. Sie musizierte nicht nur die Kantilenen des Mittelsatzes bravourös, sondern vor allem die flinken Tonkaskaden, die enorme Fingerakrobatik erfordern. Die verlangt auch Darius Milhaud in seinem "Scaramouche" (Fassung für Saxofon und Orchester), bei der Clara Donat die gewiefte Interpretin war. Da sich Milhauds Musik nicht immer ernst nimmt, muss man den Mittelweg zwischen Virtuosität und freier Musikzierlaune finden. Das ist Clara Donat hervorragend gelungen. Sie riss das Publikum mit abschließenden Sambaklängen mit.