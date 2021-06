Jung-Gitarrist erweckt die "Granit Arena" zum Leben

Eigentlich wollte Julian Buschberger vergangenes Jahr endlich sein erstes Soloalbum aufnehmen. Doch dann kam Corona – und nicht nur die Welt stand plötzlich still, sondern auch der kreative Antrieb des 27-jährigen Gitarristen aus St. Martin im Mühlkreis, der bereits mit Nigel Kennedy und Parov Stelar auf der Bühne stand. "Psychisch war die Situation eine Belastung. Ich kenne ja nur das Leben als Musiker, ständig ‚on the road‘. Und von einer Sekunde auf die andere wird dir das unter den Füßen weggezogen." Doch anstatt sich an die Agonie zu verkaufen, beschloss Buschberger, die Sache selbst in die Hand zu nehmen. Er gründete eine Firma und stellte komplett in Eigenregie eine hochwertige Open-Air-Konzertreihe in der Granit Arena in Plöcking auf die Beine. Ab 3. Juli spielen in der 500 Sitzplätze umfassenden Location so unterschiedliche Künstler wie Hans Söllner, Mai Cocopelli oder Melissa Naschenweng.

Die bunte musikalische Mischung, von Schlager über Reggae bis hin zu feinsten Gitarrenklängen, ist dabei Programm. "Mir war wichtig, dass für jeden Geschmack etwas dabei ist", so Buschberger. Musikalischer Snobismus ist ihm fremd. Jeder dieser Acts sei in seinem jeweiligen Genre "ein echter Spitzenreiter".

Die Granit Arena in Plöcking bietet 500 Besuchern Platz. Bild: privat

Gitarrist von Robert Plant

Besonders am Herzen liegt dem 27-Jährigen aber der Auftritt von Justin Adams und Mauro Durante am 22. Juli. Adams, langjähriger Gitarrist und Kreativpartner von Led-Zeppelin-Ikone Robert Plant, lernte Buschberger vor einigen Jahren bei einem Auftritt in der Royal Albert Hall in London kennen. Der 60-Jährige wird bei seinem Österreich-Debüt ein neues Weltmusik-Duo vorstellen, das er gemeinsam mit dem italienischen Percussionisten, Violinisten und Sänger Mauro Durante lanciert hat. Buschberger: "Fifties-Rockgitarren treffen dabei auf traditionelle italienische Folklore – das wird ein Hit!"

Selbst auf der Bühne stehen wird Julian Buschberger auch, und zwar bei der Granit-Auftaktveranstaltung "Night of Guitars" am 3. Juli. Das Gipfeltreffen der oberösterreichischen Gitarrenszene ist vom Linzer Central in die Granit Arena abgewandert. "Seit Jahren bin ich eingeladen, einmal mitzuspielen. Ich musste allerdings erst selbst Veranstalter werden, damit das endlich klappt", so Buschberger lachend.

Wie’s nach der Premiere mit der "Granit Open Air"-Reihe weitergeht, steht derzeit noch in den Sternen. "Diese neue Seite des Musikbusiness kennenzulernen, macht mir Riesenspaß", so Buschberger. "Grundsätzlich bin ich Profimusiker und will selbst auf der Bühne stehen. Blut habe ich aber geleckt. Definitiv."

Neu im Mühlviertel: Granit Open-Air 2021

3. Juli: Night of Guitars – Gipfeltreffen der oberösterreichischen Gitarrenszene (Beginn: 20 Uhr)

22. Juli: Justin Adams und Mauro Durante (20 Uhr)

23. Juli: Mai Cocopelli (17 Uhr)

24. Juli: Hans Söllner & Bayaman’ Sissdem (20 Uhr)

6. & 7. August: Melissa Naschenweng (21 Uhr)

Karten für alle Konzerte in der Granit Arena in Plöcking gibt’s bei der Sparkasse Mühlviertel West, der Brauerei Hofstetten, im Gasthof Ernst sowie bei Eventbrite und oeticket.