Juliette Binoche: "Höhen und Tiefen gehören für mich zum Leben dazu"

Sie dreht durchschnittlich zwei Filme pro Jahr, gehört zu den wenigen französischen Schauspielerinnen, die einen Oscar gewonnen haben, und kann sich rühmen, von den drei größten Filmfestivals – Cannes, Berlin und Venedig – als beste Darstellerin gekrönt worden zu sein. Angst vor dem Scheitern hat Juliette Binoche nicht.

Am Samstag, 9. März, wird die Pariserin, die in eine Künstlerfamilie geboren wurde, 60 Jahre alt. Sie habe keine Angst vor dem Niedergang, sagte sie in einem vor wenigen Tagen veröffentlichten Interview. Ihr sei schnell klar geworden, dass Höhen und Tiefen fester Bestandteil des Lebens seien. Und fügte hinzu: Ihr sicherer Ort sei ihr Innenleben.

Sinnlich und eigenwillig

Eigenwillig, anspruchsvoll und komplex: Das sind die Rollen, die sie liebt. Einer ihrer bekanntesten Filme ist "Chocolat", in dem sie an der Seite von Johnny Depp eine Frau verkörpert, die wegen ihrer Toleranz angegriffen wird. Zu den Höhepunkten ihrer Karriere gehört auch "Der englische Patient", mit dem sie 1997 den Oscar für die beste Nebenrolle gewann. Sie selbst sagt über ihre Schauspielkunst: "Ich habe feurige Energie. Ich glaube, wir werden damit geboren. Ich kann es nicht ändern. Ich stürze mich in alles, was ich tue."

Bereits als Kind trat sie auf die Bühne, zunächst im Theater, dem sie auch heute noch treu ist. Anfang der 80er-Jahre erhielt sie erste kleine Filmrollen. Noch im selben Jahrzehnt schaffte sie 1988 mit "Die unerträgliche Leichtigkeit des Seins" den internationalen Durchbruch.

Viele Verehrer, keine Ehe

Mit ihrem Charme hat Binoche zahlreiche Männer bezaubert – geheiratet hat sie jedoch nie. Man habe ihr mehrere Heiratsanträge gemacht, aber sie habe alle abgelehnt, wie sie der "Daily Mail" sagte. Sie brauche Beziehungen, erklärte sie, aber manchmal, wenn sie in einer sei, fühle sie sich klaustrophobisch. "Es geht um das Gefühl, dass ich immer noch meine Freiheit habe, dass ich Wahlmöglichkeiten habe."

Juliette Binoche in "Chocolat" an der Seite von Johnny Depp

Die Liste ihrer Ex-Partner ist lang, angefangen mit den beiden Vätern ihrer Kinder. Aus ihrer Liaison mit dem Profi-Taucher André Hallé stammt ihr 1993 geborener Sohn Raphaël. Der Vater ihrer heute 24-jährigen Tochter Hannah ist Frankreichs preisgekrönter Schauspieler Benoît Magimel.

Auch Präsidenten sollen zu ihren Bewunderern gehört haben, so der verstorbene Ex-Staatschef François Mitterrand, der für seine zahlreichen Frauengeschichten bekannt war. Wie Georges-Marc Benamou, Journalist, Schriftsteller und Mitterrand-Vertrauter, in seinem 1997 veröffentlichten Buch "Le dernier Mitterrand" schrieb, soll Binoche für das einstige Staatsoberhaupt eine Frau gewesen sein, die alle übertreffe. Verständlich.

