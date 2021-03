Julian Reichelt kehrt an die Spitze der "Bild" zurück

"Entgegen der in einigen Medien kolportierten Darstellung gab es keine Vorwürfe und auch im Untersuchungsverfahren keine Anhaltspunkte für sexuelle Belästigung oder Nötigung", so der Medienkonzern Axel Springer.

"Julian Reichelt hat die Vermischung von beruflichen und privaten Beziehungen eingeräumt, die oben genannten Vorwürfe jedoch bestritten und dies auch eidesstattlich versichert", teilte der Springer-Konzern am Donnerstag mit. Man sehe daher keinen Grund, Reichelt von seinem Posten als Chefredakteur abzuberufen.

Würzbach als zweite Chefin

An der Spitze der Redaktionsleitung gibt es zugleich aber eine Veränderung: Die Chefredakteurin von "Bild am Sonntag", Alexandra Würzbach (52), wird gleichberechtigte Vorsitzende der Bild-Chefredaktionen. Julian Reichelt werde sich künftig auf die Schwerpunkte Bild Print und Digital sowie Bild Live konzentrieren. Würzbachs Bereich werden "Bild am Sonntag" und das übergreifende Personal- und Redaktionsmanagement sein.