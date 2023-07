Julia Windischbauer: „Ich hab mir einen Haxn ausgefreut“

Julia Windischbauer ist mit den meisten Auszeichnungen dekoriert, die junge Schauspielerinnen so bekommmen können: O.E. Hasse-Preis, Max Ophüls Preis, Diagonale-Schauspielpreis – ihre Kritiken am Deutschen Theater Berlin sind hymnisch. Im Herbst wechselt die 26-jährige Linzerin ans Burgtheater (die OÖN berichteten). Davor hat sie ihr Debüt bei den Salzburger Festspielen in „Nathan der Weise“ eingeschoben. Ein Gespräch mit einer herausragend Talentierten über ihre Abenteuer.