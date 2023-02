Julia Koschitz in "Im Schatten der Angst 2 - Du sollst nicht lügen"

In Belgien geboren, in Österreich aufgewachsen und in Deutschland lebend ist die Schauspielerin Julia Koschitz vor allem für ihre Vielseitigkeit als Charakterdarstellerin bekannt. Dabei hat sie sich lange – wegen ihrer Schüchternheit – eher hinter der Bühne gesehen.