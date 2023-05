Julia Jentsch über "Der Pass": "Ellie ist rigoroser, als man es vielleicht je sein wollte"

Ihnen und Nicholas Ofczarek in „Der Pass“ zuzusehen, ist sehr spannend. Ellie wirkt im Vergleich zu ihm körperlich zart, aber vom Wesen her nicht minder stark. Wie schafft man es, neben jemanden mit so starker Präsenz wie Nicholas Ofczarek nicht in den Hintergrund zu rücken?

Ich hatte vor „Der Pass“ schon diese große Bewunderung für seine Arbeit, ich habe ihn öfters auf der Bühne gesehen und fand ihn großartig. Deshalb hatte ich auch so große Lust, mit ihm zu arbeiten. Und ich glaube, so startet man dann auch in einen gemeinsamen Prozess – mit dieser Lust auf das Zusammenspielen. Und wenn einem dann das Gegenüber so viel bietet durch seine Präsenz, seine Intensität und eine Form der Herausforderung, auch manchmal der Provokation, dann ist das letztlich nur ein Gewinn, der einen selbst fordert, dem etwas entgegenzusetzen. Ich kann nur sagen, dass ich das sehr genossen habe. Man ist parallel auch auf der Suche nach dem, was die eigene Figur auszeichnet, was sie will und welche Besonderheiten sie hat. Und dann hofft man einfach, dass genau solche Unterschiede und Gegenpole, wie Sie sie beschrieben haben, dazukommen, die alles noch interessanter und spannender machen.

Was kann Ihre Figur der Ellie zu dem in TV und Film laufenden feministischen Diskurs beitragen, der über Frauenrollen geführt wird, die keine Klischees kennen? Worin kann Ellie hier ein Vorbild sein?

Ich finde, sie kann als Vorbild betrachtet werden, weil sie sich keine Verhaltensmuster und -rollen auferlegt, die mit irgendeiner Geschlechterzuordnung zu tun haben. Sie handelt nach ihrem besten Wissen und Gewissen. Sie durchläuft unterschiedliche Phasen, in denen sie einmal mehr, einmal weniger korrekter handelt und in denen sie ihrem Umfeld zeigt, dass es auch einmal anders geht, indem man unrechtmäßigere Wege einschlägt. Diesem Ruf folgt sie. Aber nicht, weil sie besonders männlich oder besonders weiblich sein will. Es hat mich auch an dieser Figur sehr interessiert, dass Ellie als Mensch handelt und Entscheidungen trifft und nicht als einem Geschlecht zugeordnetes Wesen und ihren Charakter offensichtlich davon losgelöst fühlt. Sie steht sich die gleichen Rechten, Pflichten und Aufgaben zu, wie es auch ein Mann oder wer auch immer tun könnte.

Welche Aspekte an der Figur der Ellie waren für Sie eine Herausforderung?

In der zweiten Staffel war es eine Herausforderung, eine schauspielerische Umsetzung für ihr Krankheitsbild zu finden: Panikattacken, Angstzustände, etwas, womit ich so noch nicht in Berührung gekommen war. Hier etwas zu finden, um zu zeigen, wie sich das äußern könnte, war etwas, was ich mir erarbeiten musste. In der dritten Staffel war es fordernd, Ellies härtere Seite zu finden und stärker hervorzukehren, da sie an sich ja mehr eine empathische, mitfühlende Person ist. Ellie ist rigoroser, als man es vielleicht je sein wollte.

Die letzte Staffel der Sky-Serie „Der Pass“ ist ab 4. Mai verfügbar.

Die Ermittler Ellie Stocker (Julia Jentsch) und Gedeon Winter (Nicholas Ofczark) gingen aus Staffel 2 als Feinde hervor. Die Ermordung einer Kollegin hallt nach und erzeugt Belastungen und böses Blut, Winter will sich zudem dem Peiniger seiner Kindheit stellen. Als eine verbrannte Frau im österreichischen Grenzgebiet gefunden wird, beginnt ihr letzter großer Fall.

Neben Felix Kammerer verstärkt August Diehl („Inglourious Basterds“) das düstere, von altertümlichen Sagen geprägte Finale in acht Folgen.

