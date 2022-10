Jugendtheater: Preisregen für Oberösterreich

Dabei ging die Auszeichnung der Kinderjury an "Zwei Tauben für Aschenputtel", inszeniert vom Jungen Theater des Linzer Landestheaters. "Herausragende Ausstattung" boten nach Ansicht der Jury die Kunstschaffenden Thomas Garvie, Oliver Stotz und Wolfgang Pielmeier mit Bühne, Video, Licht für "Nachts" von Vrum Performing Arts (Wien), das auch in Kooperation mit dem oberösterreichischen Theaterfestival für junges Publikum, dem biennal stattfindenden Schäxpir, realisiert wurde. Es kam 2021 in Linz zur Uraufführung.

Als "herausragende Produktion für Jugendliche" wurde "Else (ohne Fräulein)" des Vorarlberger Landestheaters ausgezeichnet. Der Dramentext, der sich von Arthur Schnitzlers Erzählung "Fräulein Else" ableitet, stammt vom Schlierbacher Schriftsteller Thomas Arzt.

Für die Verleihung der heurigen Stellas hatte die Jury 2021 rund 110 Produktionen gesichtet und 23 Nominierungen für Produktionen von 18 Institutionen vergeben.