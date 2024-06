Der Wiener Julius Zeman (26) dirigiert am Samstag "Die Schöpfung" in Steyr

Der 26-jhrige Wiener Julius Zeman war als Liedbegleiter am Klavier und Organist schon mehrmals in Oberösterreich zu erleben.

"Am Triller" – passender könnte die Adresse eines Pianisten nicht sein. Am Staatstheater Saarbrücken ist Julius Zeman diese Saison als Solorepetitor und Dirigent engagiert. Am Samstag gibt der Wiener ein Heimspiel in Steyr – mit Haydns Oratorium "Die Schöpfung".