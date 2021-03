Jugend von heute: Eine verlorene Generation?

"Was bedeutet es, in Zeiten der Krise jung zu sein?" – das fragte der Radiosender Ö3 seine Hörer und erhielt in den vergangenen Wochen rund 35.000 Antworten, die vom Sozialforschungsinstitut SORA wissenschaftlich ausgewertet und nun präsentiert wurden.

Ein zentrales Ergebnis: Die "Generation Z" fühlt sich von der Politik nach einem Jahr Corona-Ausnahmezustand nicht ausreichend gehört. Dazu kommt, dass die Einschränkung der sozialen Kontakte während der Corona-Pandemie die jungen Menschen in der Lebensphase des "In-die-Welt-Gehens" mit voller Wucht trifft. 51 Prozent von ihnen berichten davon, massiv unter den reduzierten sozialen Kontakten zu leiden.

Was die Jungen glücklich macht

Viele machen sich darüber hinaus große Sorgen über ihre finanzielle Situation. Rund drei Viertel der Befragten fürchten auch, den Schuldenberg nach der Pandemie alleine tragen zu müssen.

Auch was die Jungen zum Glücklichsein brauchen, wurde abgefragt. Hier zeigte sich, dass für die 16- bis 25-Jährigen vor allem Freunde (92 Prozent) und Musik (90 Prozent) ganz wichtig sind.

An dritter Stelle folgt das Recht zu wählen mit 79 Prozent. Dieses sei gegenüber 2016 wichtiger geworden, erklärte Martina Zandonella vom SORA-Institut bei einer Online-Pressekonferenz in Wien. Damals wurde eine vergleichbare Umfrage unter jungen Menschen zur "Generation What?" durchgeführt.

Fast alle haben "zum Glück" jemanden zum Reden, wenn es ihnen schlecht geht. Weniger wichtig hingegen sind den Jungen aktuell Dinge wie Handy, Internet, Sex oder ein eigenes Auto. Dass die Chancen für alle im österreichischen Bildungssystem gleich seien, glaubt nur die Hälfte der Befragten. Ein Vertrauensverlust trat in den vergangenen fünf Jahren vor allem bei Schülern und Personen mit schwieriger finanzieller Lage ein. Dennoch blicken rund zwei Drittel der Umfrageteilnehmer positiv in die Zukunft. Ebenso viele lehnen die Zuschreibung "Verlorene Generation" für sich ab: "Wir sind keine verlorene Generation – also auch nicht die Generation Corona!" Und mehr als die Hälfte sieht Corona auch als Chance, es in Zukunft besser zu machen – "aber das geht nur gemeinsam", so der Tenor.

Zahlen zum Thema

50 Fragen über ihr Leben, die Zukunft und „Jungsein in der Pandemie“ konnten Österreichs Jugendliche online von 1. bis 21. März beantworten. Wissenschaftlich begleitet wurde das Projekt vom Sozialforschungsinstitut SORA.

92 Prozent können sich ein glückliches Leben ohne Freunde nicht vorstellen. Direkt dahinter folgt „Musik" mit 90 Prozent.

51 Prozent der 16- bis 25-Jährigen gaben an, zum Teil massiv unter den Kontaktbeschränkungen während der Corona-Pandemie zu leiden.

2/3 der jungen Österreicher blicken optimistisch in die Zukunft, ihre Selbstwirksamkeit – also die Überzeugung, dass sie ihr Leben selbst in der Hand haben – ist gesunken. Nach einem Jahr Pandemie denken dies 46 Prozent, im Jahr 2016 waren es noch 54 Prozent.

