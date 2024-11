Jürgen Vogel und der "nette Scheiß"

Jürgen Vogel begutachtet einen Tatort in "Jenseits der Spree".

Ab Freitag, 15. November, ist Schauspieler Jürgen Vogel in acht neuen Folgen der Krimiserie "Jenseits der Spree" (20.15 Uhr, ZDF) zu sehen. Darin spielt der Schauspieler ("Die Welle") den Polizisten Robert Heffler, der nicht nur mit Kollegin Mavi Neumann (Aybi Era) in Berlin Mordfälle klären muss, sondern als alleinerziehender Vater dreier Töchter auch privat immer wieder in Turbulenzen gerät.