Jubiläumsprogramm verschoben: Salzburger Festspiele heuer in abgespeckter Form

Was möglich sein werde, das könne erst nach Vorliegen der Verordnung ausgelotet werden, erklärten die Festspiele in einer Aussendung. "Die Festspiele freuen sich, dass dadurch nach langen Wochen ohne Live-Erlebnisse Künstlerinnen und Künstler das Publikum wieder zu gemeinsamen Kunsterlebnissen einladen können", hieß es. Allerdings treffe das Sprichwort "Der Teufel steckt im Detail" auf die jetzige Situation besonders zu.

"Es muss insbesondere geklärt werden, unter welchen Bedingungen szenische Proben und Auftritte von Orchestern und Chören ermöglicht werden", informierte das Direktorium der Salzburger Festspiele, dem Festspielpräsidentin Helga Rabl-Stadler, Intendant Markus Hinterhäuser und der Kaufmännischer Direktor Lukas Crepaz angehören.

Programm soll im Juni veröffentlicht werden

Sicher sei aber, dass es aufgrund der neuen Gesundheitsvorschriften die Festspiele nicht in dem programmatischen und zeitlichen Umfang, wie vor Ausbruch der Pandemie vorgesehen, geben könne. "Die Festspiele werden daher am 25. Mai 2020 dem Kuratorium eine Alternative für dieses extrem fordernde Jahr vorlegen. Modifizierte Festspiele scheinen möglich."

Das neu zusammengestellte Programm für diesen Sommer soll im Juni veröffentlicht werden. Details zum weiteren Prozedere der bereits erworbenen Karten werden laut der Aussendung in Kürze an alle Kunden kommuniziert sowie auf der Website der Salzburger Festspiele bekanntgegeben.

"Es zeigt sich, wie richtig die Strategie des Direktoriums war, die Festspiele nicht vorzeitig abzusagen, sondern die Entwicklung der Pandemie abzuwarten und sich selbst den 30. Mai als Zielpunkt für die Entscheidung zu setzen", wurde erklärt. "Die Festspiele sind guten Mutes, dass sie trotz Corona ein Zeichen für die Kraft der Kunst gerade in schwierigen Zeiten setzen können."

Das Amen im Gebet

Landeshauptmann Wilfried Haslauer (ÖVP) hatte heute nach der Landeshauptleutekonferenz in Linz betont, ihm sei wichtig gewesen, dass es keine "lex specialis" für die Festspiele gegeben habe. Aber mit der heute, Freitag, präsentierten Regelung, dass ab August Veranstaltung für bis zu 500 Leute bzw. mit Sicherheitskonzept für bis zu 1.000 Leute möglich sind, sieht man in Salzburg offenbar Perspektiven. "Es wird Festspiele geben im August", kündigte Haslauer an, "wir werden ein kleineres Programm für August konzipieren."

Details hoffe er, Ende Mai vorstellen zu können. Klar sei aber, dass das große Jubiläumsprogramm erst 2021 stattfinden werde. Wie auch bei anderen Kulturveranstaltungen müsse das Programm "kulturell und künstlerisch sinnvoll und ökonomisch darstellbar sein", betonte Haslauer. Ein Programmpunkt dürfte aber bereits fix sein, denn: "Der 'Jedermann' gehört zu Salzburg wie das Amen im Gebet", so der Landeshauptmann.