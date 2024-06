 Jubelstimmung in der Pfarrkirche Mariä Heimsuchung

Begeisterung pur strahlten die acht Sängerinnen und Sänger des Ensembles BachWerkVokal aus, als sie am Sonntag den 43. Brunnenthaler Konzertsommer eröffneten. Und das übertrug sich auf das Publikum, das nach gut zwei Stunden Johann Sebastian Bach und Francesc Valls beschwingt und in Jubelstimmung die Pfarrkirche Mariä Heimsuchung verließ. Das lag an der großen vokalen Kompetenz, aber auch an der unmittelbaren Vermittlung der Affekte.