Viel Applaus gab es am Dienstag im Rahmen des Großen Abonnements im Linzer Brucknerhaus für die Willenskraft eines der ganz großen Dirigenten unserer Zeit, der heuer im April seinen 85. Geburtstag gefeiert hatte. Zubin Mehta hat eine enge Beziehung zu Österreich, studierte er doch beim legendären Hans Swarowsky in Wien und lernte so das österreichische Idiom der Musik kennen und lieben.