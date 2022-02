Juan Diego Flórez: Großmeister der Belcanto-Phrasen

Zum Auftakt der von den OÖN präsentierten Musiktheater-Reihe "Great Voices" war am Dienstag der peruanische Tenor Juan Diego Flórez mit Cécile Restier am Klavier in Linz zu Gast und begeisterte mit einem sehr feinen Belcanto-Programm. Aber nicht nur, denn am Beginn jedes Teils standen drei Lieder.