Joyce DiDonato: Preisgekrönte Sängerin in Linz

Die 53-jährige Amerikanerin gilt als einer der führenden Opernstars unserer Zeit, ist in der New Yorker Met genauso zu Hause wie bei den Salzburger Festspielen. In ihrem Programm singt die dreifache Grammy-Gewinnerin Werke von Mahler, Händel und Portmann. "Eden" ist auch eine Auseinandersetzung mit Natur und Klimawandel. Für das Konzert morgen um 19.30 Uhr, bei dem sie vom Ensemble "Il Pomo d’Oro" begleitet wird, gibt es noch Karten. Info: landestheater-linz.at