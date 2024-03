Joyce’ chilliger Barock-Jazz

"Warum hat mir niemand das Licht aufgedreht?", fragte Joyce DiDonato, als sie am Donnerstagabend auf die Bühne des völlig abgedunkelten Linzer Musiktheaters schritt. Zum Glück fand jemand den Lichtschalter, die weltbekannte Mezzosopranistin stand heil vor dem Notenpult – und ließ das wirken, was an diesem Abend weit wichtiger war als jede Lichtquelle: ihre Stimme.