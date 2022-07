Der Sommer führt Josh. nach Ried im Innkreis (30. 7.), im Herbst gastiert er im Posthof Linz (19.10.), parallel arbeitet er an Album Nummer drei. was ist los?: Was man kaum nachlesen kann, ist die Geschichte, wie Sie zum Singen gekommen sind. War das durch Ihre erste Schulband? Josh.: Nein, es war schon davor. Ich war in der Waldorfschule, in der generell viel gesungen wird. Ich habe das einfach wahnsinnig gerne gehabt. Singen und Gitarre spielen hat für mich immer zusammengehört, obwohl ich