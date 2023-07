Josephine Bloéb: "Ich versuche immer, den wunden Punkt zu finden"

Am Samstag hat das Drama "Der Sturm" von William Shakespeare am Stadttheater Gmunden Premiere. In der Regie von Moritz Franz Beichl spielt Josephine Bloéb (30) die Doppelrolle des "Menschentiers" Caliban und der naiven Miranda. Die in Innsbruck aufgewachsene Tochter der Schauspieler Ute Heidorn und Gregor Bloéb sprach mit den OÖN über die Magie der Bühne, ihre verlorene Leidenschaft für Planeten und Pferde und das Leben mit dem Namen Bloéb.