Am 4. August kommt "The Infernal Comedy – Confessions of a Serial Killer", das ungewöhnliche Musiktheaterprojekt mit Hollywood-Superstar John Malkovich über den österreichischen Serienmörder Jack Unterweger, als Teil des Kirch’Klang-Festivals ins Linzer Brucknerhaus. Was es damit auf sich hat, verriet der 68-Jährige im großen OÖN-Exklusivinterview.