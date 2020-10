Er wurde nur 40 Jahre alt, doch seine Lieder prägten Generationen. Noch heute pilgern Touristen zu den Strawberry Fields im New Yorker Central Park, um John Lennon zu huldigen – auf der gegenüberliegenden Straßenseite vor dem Dakota-Building wurde der Ex-Beatle am 8. Dezember 1980 von Mark David Chapman erschossen. Diesen Freitag, am 9. Oktober, würde John Lennon seinen 80. Geburtstag feiern.