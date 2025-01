Song-Contest-Vertreter JJ: "Lustig, wie die Leute reagieren, wenn ich singe"

Der Wiener Johannes Pietsch alias JJ wird Österreich beim Songcontest in Basel vertreten. Das gab heute der ORF bekannt. Der 23-Jährige kämpft im zweiten Halbfinale am 15. Mai um ein Ticket für das Finale (17. Mai). Der Song wird Anfang März präsentiert, fix ist aber, dass JJ für eine Überraschung gut sein wird: Als Countertenor wird er Pop und Klassik verbinden. Derzeit ist der Musikstudent in der Neuinszenierung von Mozarts "Zauberflöte" an der Staatsoper Wien als erster Knabe zu sehen.