Johannes Neuhauser: „Sie war nie bereit, die Nazis zu hassen.“

"Eine außerordentliche Künstlerin und Frau“ ist Etty Hillesum für Johannes Neuhauser vom nach ihr benannten Kulturverein „Etty“. Die niederländisch-jüdische Intellektuelle wurde 1943 im Alter von 29 Jahren in Auschwitz ermordet. In der Tribüne Linz bringt Neuhauser zu ihrem 80. Todestag die szenische Lesung „Etty Hillesum & Leonard Cohen“ zur Aufführung – mit Bettina Buchholz in der Rolle der Hillesum und Rudi Müllehner als Cohen.