Johanna von Koczian wird 90

Mit dem Kult-Hit "Das bisschen Haushalt … sagt mein Mann" traf Sängerin Johanna von Koczian in den 1970er-Jahren den Nerv ihrer Zeit. Und das war nicht ihr einziger Schlager. Lieder wie beispielsweise "Aufsteh’n ist schön", "Ganz der Vater", oder "Rat mal, wer zum Essen kommt" waren ähnlich erfolgreich. Begonnen hatte die Karriere der gebürtigen Berlinerin in den 1950er-Jahren am Theater.