Johanna von Koczian im Alter von 90 Jahren gestorben

Ihren letzten Publikumserfolg feierte sie mit fast 80 Jahren in der Theaterkomödie „Glorious“. Darin spielte Johanna von Koczian die US-Millionärin Florence Foster Jenkins, die 1930 New Yorks Konzertsäle mietete, um als Operndiva zu glänzen, tatsächlich aber nur schief singen konnte. Ihre Darbietung füllte monatelang die Komödie am Berliner Kurfürstendamm. Wie gestern bekannt wurde, ist Johanna von Koczian am Dienstag im Alter von 90 Jahren gestorben.

1977 sang sie „Das bisschen Haushalt“ auf so ironischen Weise, dass es der Liedtitel zum bis heute geflügelten Spruch schaffte. Die am 30. Oktober 1933 in Berlin geborene Tochter des österreichischen Rittmeisters Gustav Wilhelm Viktor Freiherr von Kóczián-Miskolczy und seiner Frau Lydia Alexandra Freifrau von Kóczián-Miskolczy geb. Grosspietsch begann mit 18, am Salzburger Mozarteum Schauspiel zu studieren. Unter Gustaf Gründgens’ Regie war sie bei den Salzburger Festspielen in „Wie es euch gefällt“ zu sehen und brillierte bald am Theater von Musical bis zum Schauspiel.

Von Shakespeare bis „Landarzt“

Bereits ihre zweite Filmrolle bescherte ihr den deutschen Bundesfilmpreis: 1958 in „Wir Wunderkinder“. Anfang der 60er-Jahre erkannte sie die wachsende Bedeutung des Fernsehens: Sie spielte in der ARD-Serie „Die Stewardessen“, in Krimis wie „Agatha, lass das Morden sein“ und im zum Weihnachtsklassiker avancierten Film „Single Bells“ (1997) mit. Insgesamt reichte ihr Spektrum von Shakespeare bis zum „Landarzt“. Dazu schrieb sie Romane und Jugendliteratur. Zuletzt lebte Johanna von Koczian in einem Berliner Pflegeheim.

Die Schauspielerin Alexandra von Koczian (51) ist ihre Tochter. Sie stammt aus der Verbindung mit Musikproduzent Wolf Kabitzky, mit dem Johanna von Koczian in zweiter Ehe von 1966 bis zu dessen Tod 2004 verheiratet war.

