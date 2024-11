Johanna Möslinger: "Die Klangwolke wird meine Handschrift zeigen"

Sie lebt in Wippenham im Innviertel, in der 560-Einwohner-Gemeinde hat sie ein Bauernhaus renoviert. In Linz sucht Johanna Möslinger aktuell eine Wohnung, weil die 50-Jährige nach den Entlassungen/Freistellungen der Geschäftsführer Dietmar Kerschbaum und Rene Esterbauer ab sofort die Geschicke des Brucknerhauses und der LIVA lenkt.