Johann Strauß Ensemble auf Tournee

Anlässlich seines 35-Jahr-Jubiläums startete das Johann Strauß Ensemble im Dezember eine Auslandstournee. Zu Beginn gaben die Musiker, die alle auch im Bruckner Orchester tätig sind, zwei ausverkaufte Konzerte in Athen, danach reisten sie durch Rumänien. Stationen waren unter anderem Sibiu und die Nationaloper in Bukarest. Am Donnerstag kehrte das Orchester wieder zurück nach Linz. Mehr als 11.000 Zuhörer hatten die Konzerte unter der Leitung von Russell McGregor besucht.

Doch auch zuhause wartet nun jede Menge Arbeit auf die Musiker. Allein rund um den Jahreswechsel stehen fünf Konzerte auf dem Programm: neben der bereits ausverkauften "Fledermaus" zu Silvester im Brucknerhaus (siehe Artikel oben) zwei Silvesterkonzerte (17, 20 Uhr) sowie ein Neujahrskonzert (19.30 Uhr) im Linzer Musiktheater.

Josef Sabaini kehrt zurück

Ganz besonders freuen sich die Musiker auch auf das Galakonzert am 30. Dezember um 20 Uhr im Musiktheater: Josef Sabaini, von 1971 bis 1981 erster Konzertmeister des Bruckner Orchesters, kehrt zu seinen Wurzeln zurück und leitet erstmals das zur Familie des Bruckner Orchesters gehörende Ensemble. Zu hören gibt es Werke von Strauss, Lehar und Kalman. Nähere Infos auf johannstraussensemble.at.