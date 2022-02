Bei Vernissagen im Wien der frühen 1970er-Jahre war Johann Jascha kein gerngesehener Gast. Mit Vorliebe gab der in Mettmach geborene Innviertler den Party-Cra-sher in der noblen Kunst-High-Society: Mit langen Haaren und struppigem Bart tauchte er in den Galerien auf und schreckte die Gäste mit Schreien, spastischen Verrenkungen und wilden Grimassen. Das ging so weit, dass er 1971 sogar sein Auto vor dem Museum des 20.