Kann es einen besseren Joker geben als jenen von Heath Ledger, der für seine furiose Eroberung dieser Filmrolle in "The Dark Knight" (2008) posthum mit dem Oscar prämiert wurde? Diese Frage stellen sich Fans weltweit in Hinblick auf Joaquin Phoenix’ Verkörperung im gleichnamigen Film "Joker". Die Antwort findet jeder für sich selbst.