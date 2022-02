Wer Jo Strauss singen hört, fragt sich unweigerlich: Wie hält er das bloß aus? Die Stimme des 39-Jährigen klingt, als ob er ein Reibeisen verschluckt hätte: voll tiefer Wärme, kombiniert mit prägnantem Vibrato. Doch wer glaubt, dieses Markenzeichen sei durch kunstfertiges Training, Tabak- oder Alkoholkonsum künstlich entstanden, der irrt: "Meine Singstimme klang schon immer so", sagt der Linzer, der in Wien geboren wurde, in Peilstein aufwuchs und in Berlin studierte.