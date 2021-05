Jetzt kann der neue Chef im "Röda" in Steyr endlich durchstarten

So hatte sich Frank Hopperdizel seinen Job nicht vorgestellt: Am 1. November fing er als Geschäftsführer im Kulturverein Röda in Steyr an, einen Tag später musste er das Haus an der Gaswerkgasse wegen der Corona-Pandemie schließen. "Ich freue mich immens, dass wir jetzt endlich öffnen können", sagt er.