Jenny Jürgens: "Dieser Song war ein Zufall"

Songs wie "Griechischer Wein" oder "Ich war noch niemals in New York" machten Udo Jürgens weit über den deutschen Sprachraum hinaus bekannt. Am Montag, 30. September, würde der gebürtige Kärntner, der 1966 den Eurovision Song Contest gewann, 90 Jahre alt. Kurz vor dem Geburtstag brachten seine Kinder Jenny und John Jürgens einen neuen Song von Udo Jürgens heraus. Er wurde binnen weniger Tage auf YouTube bereits 370.000 Mal gesehen.