Jennifer Lynn gewann "The Voice of Germany"

Die 46-Jährige setzt sich am Freitagabend bei der von Sat.1 ausgestrahlten Liveshow beim Publikumsvoting klar mit fast 30 Prozent der Stimmen durch. "You did it" ("Du hast es geschafft"), rief ihr Coach Samu Haber der ungläubigen Lynn zu, die nach der Entscheidung gegen Mitternacht auf die Knie fiel und Freudentränen weinte.

Die routinierte Balladenkönigin, die sich häufig selbst am Klavier begleitete, arbeitete früher als professionelle Sängerin in den Niederlanden. Als sie dort ihren späteren Ehemann kennenlernte, zog sie in dessen Heimat Regensburg, bekam zwei Kinder und legte ihre Karriere vorerst auf Eis.

Lynn überzeugt Publikum mit Klavierballade

In "The Voice" sah Lynn die Chance auf ein Comeback. Die zweifache Mutter präsentierte im fast vierstündigen Livefinale aus Berlin ihren eigenen Song "Light The Sky". Die Klavierballade habe sie bereits vor rund zehn Jahren geschrieben, erklärte sie. "Jennifer ist eine Wunderfrau", sagte ihr finnischer Coach Haber. Für den früheren Sunrise-Avenue-Frontmann ist es bereits der dritte Sieg bei der Musikshow.

Erstmals hatten es gleich sechs Kandidatinnen und Kandidaten bis ins Finale geschafft. Dort sangen die Acts zusammen mit ihren Coaches und ihre eigenen Songs, die schon seit längerer Zeit auf Streamingplattformen zu hören sind.

Musikshow setzte auf bekannte Gesichter und einen Neuling

In der nun zu Ende gegangenen "Voice"-Staffel setzen ProSieben und Sat.1 wieder auf bekannte Gesichter. Neben Urgestein Mark Forster (41), der zum siebenten Mal dabei war, kehrten Yvonne Catterfeld (45) und Samu Haber (48) zurück auf die roten Stühle. Premiere feierte Popsänger Kamrad (27).

