Kaum ein Satz aus dem Filmklassiker "Dirty Dancing" wird häufiger zitiert als der von Tanzlehrer Johnny (Patrick Swayze), als er sich endlich zu seiner Tanzschülerin und späteren Freundin Frances "Baby" Houseman (Jennifer Grey) bekennt: "Mein Baby gehört zu mir." In der englischen Originalfassung lautet dieser Satz: "Nobody puts Baby in a corner" – auf Deutsch etwa: "Niemand stellt Baby in die Ecke" – und ist ebenfalls in die Geschichte der Filmzitate eingegangen.