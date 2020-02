Jelinek-Premiere in Linz: „Utopie, die sich Stück für Stück zerstückelt“

Das Stück „Was geschah, nachdem Nora ihren Mann verlassen hatte - oder Stützen der Gesellschaften“ schrieb Jelinek 1979 und versuchte dabei, das Stück „Nora oder Ein Puppenheim“ von Henrik Ibsen fortzusetzen. Jelnik erzählt darin, wie die Geschichte der Befreiung Noras aus der sie einengenden Ehe mit einem Bankdirektor weitergehen könnte. Nora verlässt Ehemann und drei Kinder, wird Arbeiterin in einer Fabrik und lernt dabei den Geschäftsmagnaten Weygang kennen. Sie verliebt sich, gibt die Arbeit in der Fabrik - und somit ihre Emazipation - auf und zieht zu Weygang. Doch erneut wird sie verraten und verkauft. Mit dem Stück versuchte Jelinek das Thema der Emanzipation der Frau aus dem Ibsen-Stück weiterzuschreiben, ironisch und kämpferisch - mit düsterem Befund: In der patriachalen Gesellschaft bleiben die Frauen Spielball männlicher Begierden, Kapital und Wirtschaft haben Vorrang: „Die größte denkbare Schönheit besitzt das Kapital“, sagt Weygang im Text.

Für die Inszenierung am Linzer Landestheater, die am Samstag Premiere hat, versucht die junge Regisseurin Charlotte Sprenger das Stück nun neuerlich fortzuschreiben. „Noras Befreiung ist eine Utopie, die sich Stück für Stück zerstückelt“, sagt die 29-Jährige. Die Themen des Stücks seien nach wie vor präsent: „Ich habe versucht, einen Punkt zu finden, der mich persönlich interessiert.“ Und so wird aus dem mächtigen Mogul Weygang, in den sich Nora verliebt, eine Frau. „Dadurch verstärkt sich die Utopie der Selbstverwirklichung“, sagt sie. Viele Frauen hätten die Hoffnung, dass Frauen, erst an der Macht, mit der Welt besser umgehen: „Und dann entscheidet sich auch die Frau für das Kapital und gegen die Liebe.“ Auch andere männliche Figuren werden zu Frauen, Männer spielen wiederum Frauenrollen. „Ich wollte eine Art Matriachat auf die Bühne bringen, indem es die Männer sind, die stören“, sagt Sprenger. Denn in vielen anderen Stücken sei es genau umgekehrt. In der Hauptrolle wird Anna Rieser zu sehen sein.

Premiere ist am Samstag, 22. Februar, um 19.30 Uhr in den Kammerspielen Linz. Weitere Vorstellungstermine am 27. Februar, 5., 12., 17. und 27. März, jeweils 19.30 Uhr. Infos und Karten: landestheater-linz.at