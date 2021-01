"Geh ich so zum Spar, bin ich voll der Star", kommentierte Matthias Kretschmer am 6. April 2020 seine erste auf Facebook gepostete Maske – der Auftakt zu einem speziellen Projekt: An jedem Lockdown-Tag entwirft der Gmundener Künstler seitdem eine "Corona-Maske". 144 Masken sind es bis heute, jede ist ein Unikat.