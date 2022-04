Jede Menge Kultur in frischer Luft

Ziggy Marley weiß, wie Reggae geht. Schon mit elf Jahren spielte und sang er bei den "Melody Makers" der Familienband seines Vaters Bob, der Ikone des Reggae. Am 21. Juni bespielt Ziggy Marley die Frischluftbühne im Innenhof des Linzer Posthofs, und damit weht auch ein merkbarer Hauch von Bob Marleys großer Kunst mit.

Dieses Konzert ist ein Höhepunkt der heurigen Frischluft-Saison mit 25 Veranstaltungen von 26. Mai bis 2. September – quer durch die Genres Musik, Literatur und Kabarett.

Die aktuellen Corona-Maßnahmen lassen es zu, dass auf dem Freigelände direkt am Posthof-Gelände 2000 Steh- und 950 Sitzplätze die zweite Saison dieses Formats erleben können. Im Vorjahr kamen 13.000 Besucher zu 30 Veranstaltungen, heuer erwarten die Posthof-Macher Gernot Kremser und Wilfried Steiner auch ob des großartigen Programms eine entsprechende Steigerung.

Den Auftakt macht ein Liederabend mit Clara Frühstück und Oliver Welter am 26. Mai, tags darauf liest Autor Wolf Haas aus seinem neuen Brenner-Krimi "Müll".

Was das Konzertangebot betrifft, ist die Reihe maximal breit aufgestellt. Neben Ziggy Marley sind etwa die Hamburger Indie-Band "Kettcar" (10. Juni), Kinderliedermacherin Mai Cocopelli mit Family Band (11. Juni), der Nino aus Wien (13. Juli) und "Mathea" am 1. September zu Gast. Kabarettfreunde kommen ebenfalls auf ihre Rechnung: Hazel Brugger gastiert am 23. Juni mit "Kennen Sie diese Frau", der Mühlviertler Benedikt Mitmannsgruber exerziert am 25. Juni staubtrocken seinen "Exodus", Stermann und Grissemann präsentieren Loriots "Das Ei ist hart" (17. Juni), und Publikumsliebling Thomas Stipsits serviert am 1. Juli sein Quasi-Best-of namens "Stinatzer Delikatessen".

Karten: Tel. 0732/7805, E-Mail: kassa@posthof.at, www.ticket.posthof.at