Jean-Michel Jarre plant zu Silvester virtuelles Notre-Dame-Konzert

Ein virtuelles Livekonzert aus der Pariser Kathedrale Notre-Dame plant Elektromusik-Pionier Jean-Michel Jarre zum Jahrwechsel.

Der 72-Jährige wird am 31. Dezember ab 23.25 Uhr in einer virtuell erschaffenen Notre-Dame-Kathedrale spielen, die mittels einer 3D-Rekonstruktion erstellt wurde. Auch sehen wird man nicht ihn selbst, sondern seinen Avatar – einen digital erschaffenen Doppelgänger –, während er in einem Pariser Studio Songs aus seinem Album "Electronica" sowie Überarbeitungen seiner bekanntesten Titel "Oxygène" und "Equinoxe" zum Besten gibt.

Mehr als 100 Personen arbeiten an der technischen Umsetzung des Projektes. "Es ist für mich faszinierend und auch verwirrend, wie schnell ich den Aspekt des Avatars vergessen habe und in die virtuelle Welt abgetaucht bin", sagt der Musiker. Das 45-minütige Konzert ist kostenlos über soziale Medien wie Youtube und Facebook abzurufen.

Die Kathedrale Notre-Dame wurde im April 2019 durch einen Brand bei Renovierungsarbeiten zerstört. Seither wird am Wiederaufbau gearbeitet. "In diesen schwierigen Zeiten ist das Event eine Botschaft der Hoffnung und eine Hommage an Notre-Dame, die ebenso geschwächt ist wie wir", sagte der Musiker. Er trat erstmals im Juni als Avatar auf und glaubt an die virtuelle Realität als vollwertige Ausdrucksweise: "Virtual Reality ist heute für Liveshows, was Kino in seinen Anfängen im Vergleich zum Theater war."